Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Самомнение Львов взлетит до небес, а Скорпионы смогут осуществить нечто особенное

Гороскоп на сегодня, 21 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Утро начнется с эмоций, которыми вам захочется поделиться с окружающими. Зарядившись позитивом, вы сможете разобраться с любой задачей.

Тельцы

Вас ждёт удивительный день, наполненный общением, ценными рекомендациями, продуктивными встречами. Эмоции будут зашкаливать, но это окажется лишь плюсом.

Близнецы

Хорошее время для работы над своими проектами, которые вы благополучно забросили. Вселенная на вашей стороне и ждёт, пока вы сделаете первый шаг. Так что двигайтесь!

Раки

Впереди отличный день! Вы сможете осуществить всё то, что давно планировали, но не решались начать. Ваш позитив передастся другим, из-за чего дорога окажется даже проще, чем вы думали.

Львы

Ваше самомнение взлетит до небес, и это неплохо. Вы откажетесь слышать “нет”, благодаря чему задачи будут выполнены. Поэтому ставьте сегодня масштабные цели.

Девы

Прекрасный день для общения с близкими, проведения торжественных мероприятий и спортивных активностей. Вы сможете воплотить любую идею, нужно лишь взять в союзники такого же позитивного человека, как вы.

Весы

Сегодня вы найдете ответ на вопрос, способный перевернуть ваше мнение о себе и окружающих. Это положительно отразится на планах и поможет вам познакомиться с авторитетным полезным человеком.

Скорпионы

Сегодня вам под силу осуществить нечто особенное. Это должно касаться творчества, эмоций, работы над своими установками. Вечер проведите с любимым человеком.

Стрельцы

Осторожно, день принесёт некоторые разочарования! Вам придётся столкнуться с суровой реальностью, к которой вы не готовы. Благоприятные вибрации дня смягчат эффект, но ненадолго.

Козероги

Войдите в положение человека, не привыкшего к вашим суждениям. Иначе придётся выйти на тропу войны с теми, кто не разделяет ваши интересы. В столь прекрасный день ругаться точно не хочется.

Водолеи

Вам захочется с пеной у рта объяснять свою позицию, но вряд ли вас услышат. Этот факт заставит вас опуститься до апатии и грусти. Но это буквально на один день!

Рыбы

День принесёт массу ценных новостей, из которых вы узнаете, по какой дороге следовать дальше. Заручившись поддержкой, вы сможете свернуть горы. Только решите: нужны они вам?

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