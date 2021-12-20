Собянин рассказал о восстановлении экономики Москвы

В 2021 году экономическая ситуация существенно улучшилась

Текущий 2021 год разительно отличается от предшествовавшего года с точки зрения экономической ситуации в Москве. Об этом в понедельник, 20 декабря, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что в 2020 году, в первый год пандемии, пострадали все сектора экономики и сократились доходы бюджета, поэтому год "был для экономики достаточно сложным".

Однако в 2021 году по большинству показателей экономики отмечаются улучшения. Это касается инвестиций, строительства, промышленности и даже торговли. По словам Собянина, эти показатели "перекрыли" не только пандемийный 2020 год, но и 2019 год.

Москва продолжает активно развиваться, о чем свидетельствует не только статистика. Это подтверждают городские проекты, строительство жилья, еновация, строительство метрополитена, транспортных систем и объектов здравоохранения, отметил мэр города.

Собянин подчеркнул в интервью каналу "Россия 24", что все городские программы, несмотря на пандемию, работают в том плане, и были изначально задуманы.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в условиях пандемии Россия первой из крупнейших экономик мира нормализовала свою бюджетную политику. При этом все меры поддержки граждан укладываются в рамки бюджетных параметров, проводятся за счет дополнительных доходов и перераспределения.

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