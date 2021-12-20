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В Думе предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной

15:41
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Это должно мотивировать играть лучше, считает депутат Хамзаев

Российских футболистов, выступающих за национальную сборную, следует штрафовать за неудовлетворительное выступление в матчах. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
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Парламентарий намерен обратиться к министру спорта Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза Александру Дюкову с инициативой о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России.

Как пояснили в пресс-службе Хамзаева, членам сборной нередко "не хватает дополнительной мотивации". Чтобы сподвигнуть спортсменов "играть лучше и с полной самоотдачей", предлагается наказывать их рублем.

При этом штрафы, по мнению депутата, следует ввести не только за неудовлетворительную игру, но также за нарушение дисциплины и жалобы фанатов, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российским футбольным клубам следует использовать в форме игроков нарукавные повязки и иные символы, продвигающие традиционные семейные ценности.

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