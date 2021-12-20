ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Коллегия Минобороны с участием Путина подведет итоги деятельности ВС

15:28
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

О повестке заседания, которое запланировано на вторник, рассказали в Кремле

В Кремле анонсировали заседание коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина. Мероприятие пройдет во вторник.

Песков рассказал, смотрит ли Путин TikTok
Песков рассказал о планах Путина на выборы 2024 года
Песков о встрече Путина и Зеленского: "Предложений от Киева не получали"

"Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных сил России в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития Армии и Флота России", — говорится в сообщении на сайте президента России.

На встречу приглашены руководящий состав ВС, представители органов государственной власти и общественных организаций.

Впервые в режиме видеоконференции в заседании будут участвовать должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России.

23 декабря Путин проведет итоговую пресс-конференцию. Глава государства ответит на вопросы российских и зарубежных журналистов.

16 декабря Минобороны показало видео пуска "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков". Стрельба велась из акватории Белого моря. Мишень находилась на полигоне Чижа в Архангельской области.

Смотрите видео испытаний "Циркона":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.