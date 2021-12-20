Коллегия Минобороны с участием Путина подведет итоги деятельности ВС

О повестке заседания, которое запланировано на вторник, рассказали в Кремле

В Кремле анонсировали заседание коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина. Мероприятие пройдет во вторник.

"Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных сил России в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития Армии и Флота России", — говорится в сообщении на сайте президента России.

На встречу приглашены руководящий состав ВС, представители органов государственной власти и общественных организаций.

Впервые в режиме видеоконференции в заседании будут участвовать должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России.

23 декабря Путин проведет итоговую пресс-конференцию. Глава государства ответит на вопросы российских и зарубежных журналистов.

16 декабря Минобороны показало видео пуска "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков". Стрельба велась из акватории Белого моря. Мишень находилась на полигоне Чижа в Архангельской области.

Смотрите видео испытаний "Циркона":

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