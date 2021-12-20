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Мишустин выразил уверенность в успехе массовой вакцинации

15:24
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Это единственный способ остановить пандемию

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с коллегой из Казахстана Аскаром Маминым. В частности, была затронута тема пандемии коронавирусной инфекции.

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"Уверен, что массовая иммунизация населения позволит нам справиться с эпидемией", - сказал Мишустин, открывая встречу (цитата по ТАСС).

По его словам, Россия и Казахстан наращивают взаимодействие в борьбе с коронавирусом. Так, производство на Карагандинском фармацевтическом заводе препарата для профилактики COVID-19 "Спутник V" стабильно увеличивается. С начала года выпущено уже около 7 миллионов доз.

Кроме того, российский премьер обратил внимание на то, что страны плодотворно работают в Евразийском экономическом союзе. Были приняты решения, способствующие углублению экономической интеграции.

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