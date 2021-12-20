ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские С-400 отразили авианалет на Балтике

15:35
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

У расчетов "Триумфов" прошли плановые учения

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 ПВО Балтийского флота провели учения по отражению авианалета условного противника. Все цели уничтожены, сообщили в пресс-службе Балтфлота.

В Крыму провели учения с применением С-400
С-400 отправятся в Индию до конца 2021 года

"Расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, воздушные цели условного противника были уничтожены", - говорится в сообщении.

С-400 "Триумф" – зенитно-ракетная система дальнего действия. Как отметили в пресс-службе флота, расчеты отработали действия после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника. Роль нарушителей выполнили несколько истребителей Су-27. Подчеркивается, что маневры учения плановые, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Стрельбы ЗРС С-400
Стрельбы ЗРС С-400
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.