Российские С-400 отразили авианалет на Балтике

У расчетов "Триумфов" прошли плановые учения

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 ПВО Балтийского флота провели учения по отражению авианалета условного противника. Все цели уничтожены, сообщили в пресс-службе Балтфлота.

"Расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, воздушные цели условного противника были уничтожены", - говорится в сообщении.

С-400 "Триумф" – зенитно-ракетная система дальнего действия. Как отметили в пресс-службе флота, расчеты отработали действия после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника. Роль нарушителей выполнили несколько истребителей Су-27. Подчеркивается, что маневры учения плановые, передает "Интерфакс".

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