Apple покажет самый крупный iPad в истории

Новый планшет получит улучшенную фронтальную камеру

Как сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман, компания Apple создает самый большой iPad в истории.

Уточняется, что новый планшет получит мощный чипсет и улучшенную фронтальную камеру для видеоконференций. Построен он будет вокруг 15-дюймового экрана.

Кроме того, у устройства появится опора для настенного крепления. Разработчики предполагают, что новый iPad можно будет использовать в качестве умного дисплея для дома. Для этого разработана глубокая интеграцию с Apple-колонками.

Выход планшета ожидается не раньше 2023 года. Его стоимость пока не раскрывается.

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