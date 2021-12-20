Apple покажет самый крупный iPad в истории

Новый планшет получит улучшенную фронтальную камеру
Как сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман, компания Apple создает самый большой iPad в истории.
Уточняется, что новый планшет получит мощный чипсет и улучшенную фронтальную камеру для видеоконференций. Построен он будет вокруг 15-дюймового экрана.
Кроме того, у устройства появится опора для настенного крепления. Разработчики предполагают, что новый iPad можно будет использовать в качестве умного дисплея для дома. Для этого разработана глубокая интеграцию с Apple-колонками.
Выход планшета ожидается не раньше 2023 года. Его стоимость пока не раскрывается.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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