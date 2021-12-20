Переболевшим ковидом более полугода назад москвичам разблокируют соцкарты

Это произойдет автоматически

С понедельника переболевшим ковидом москвичам продлили срок действия QR-кода с шести месяцев до года. Как говорится в инструкции, посвященной изменениям, социальные карты жителей столицы будут разблокированы автоматически.

Цитата с сайта mos.ru:

— Будут ли работать социальные карты у переболевших более полугода назад? — Да, социальные карты тех, кто переболел COVID-19 в течение последних 12 месяцев, но уже более полугода назад, будут разблокированы автоматически.

Соцкарта заработает после того, как данные придут из ЕМИАС и ЕГИСЗ. Пять дней понадобится для транспорта Москвы, восемь — для Московской области. Если транспортное приложение соцкарты по-прежнему заблокировано, можно направить запрос на mos.ru.

Ранее сообщалось, что шестимесячный сертификат для переболевших ковидом автоматически продлят еще на полгода в последний день срока его действия. Между тем, действие сертификата, полученного по результатам ПЦР-теста, сокращается до 48 часов. Изменения не коснутся документов, которые выданы после вакцинации. Они по-прежнему будут действовать 12 месяцев.

Видео: срок действия QR-кодов для переболевших COVID-19 продлили в Москве

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram