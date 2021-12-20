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Жителей Сочи предупредили о морозах и сильном ветре

15:53
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Оперативные службы – в режиме повышенной готовности

Оперативные службы Сочи переведены в режим повышенной готовности. В курортном городе ожидаются сильные для субтропиков морозы – до минус 10 градусов. Похолодание будет сопровождаться сильным ветром.

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"На курорте ожидается значительное похолодание. По прогнозам метеорологов с 21 по 24 декабря холодный фронт принесет на Черноморское побережье сильный ветер до 15-17 м/с и значительное понижение температуры", - сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Во вторник дожди перейдут в мокрый снег, затем подморозит. Температура воздуха понизится в городе в ночные часы до -4 градусов, а в Лазаревском районе - до 10 градусов мороза, днем немного потеплеет, до плюс 2 градусов. Горожанам советуют по возможности воздержаться от поездок по городу на личном транспорте, передает "Интерфакс".

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