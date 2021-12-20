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Опрос показал, что россияне делают в соцсетях во время работы

16:00
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Большинство утверждают, что сидят в соцсетях не для развлечения

Две трети (65%) россиян, которые приняли участие в опросе на портале "Работа в России", уверяют, что используют социальные сети в рабочее время только для выполнения трудовых обязанностей.
Названы самые популярные соцсети у россиян

Еще 21% заходят в соцсети, чтобы отвлечься от рабочих процессов, 12% делают это, чтобы убить свободное время.

Среди участников исследования 30%, по их собственным оценкам, тратят на соцсети примерно полчаса в течение рабочего дня, 25% – менее десяти минут, 23% — до часа рабочего времени, 22% – более часа.

При этом каждый второй респондент ищет в соцсетях информацию для своей работы, 28% предпочитают познавательный контент, 16% просто листают ленту.

Их всех орошенных 38% не считают нужным на новом месте работы добавлять коллег в друзья в социальных сетях, 36% добавляют лишь тех, с кем приходится тесно работать, 26% респондентов считают, что это хороший способ наладить контакт, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что 23% россиян работать мешает любовь ко сну, 17% — привычка опаздывать, 14% — курение. 15% респондентов указали, что пытаются бороться с интернет-зависимостью.

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