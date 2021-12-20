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В Забайкалье завели дело из-за смерти ребенка после похода к стоматологу

16:00
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Инцидент произошел в одной из частных клиник

Как сообщило региональное управление Следственного комитета, в Чите ребенок скончался после визита к стоматологу.

"По данным следствия, в одном из частных медицинских стоматологических центров города Читы проводилась плановая операция по лечению зубов двухлетнему мальчику под общим наркозом. После пробуждения малолетний пациент почувствовал недомогание и был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался через несколько дней", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении смерти по неосторожности.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования этого инцидента.

СМИ писали, что мальчик впал в кому после трехчасовой операции в стоматологии одной из клиник.

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