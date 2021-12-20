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Теннисист Рафаэль Надаль заразился коронавирусом

16:31
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Спортсмен изолировался у себя дома

Испанский теннисист, 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль сдал положительный тест на коронавирус. Спортсмен самоизолировался в своем доме в Испании.
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"Я сообщил о результате тем, кто контактировал со мной", — добавил 35-летний теннисист в своем обращении в соцсетях.

В августе экс-первая ракетка мира досрочно завершил сезон, а в декабре выступил в выставочном турнире в Абу-Даби, прервав, тем самым паузу, связанную с травмой.

Надаль является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. В настоящее время в рейтинге ATP он занимает шестое место.

Ранее сообщалось, что спортсмены, переболевшие ковидом, после 31 июля получат отвод от вакцины на Australian Open.

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