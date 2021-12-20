Теннисист Рафаэль Надаль заразился коронавирусом

Спортсмен изолировался у себя дома
Испанский теннисист, 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль сдал положительный тест на коронавирус. Спортсмен самоизолировался в своем доме в Испании.
"Я сообщил о результате тем, кто контактировал со мной", — добавил 35-летний теннисист в своем обращении в соцсетях.
В августе экс-первая ракетка мира досрочно завершил сезон, а в декабре выступил в выставочном турнире в Абу-Даби, прервав, тем самым паузу, связанную с травмой.
Надаль является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. В настоящее время в рейтинге ATP он занимает шестое место.
Ранее сообщалось, что спортсмены, переболевшие ковидом, после 31 июля получат отвод от вакцины на Australian Open.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram