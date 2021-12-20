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Лепс и Шаплыкова официально развелись

16:27
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Об этом сообщили в суде

Балерина Анна Шаплыкова и певец Григорий Лепс официально развелись. В понедельник Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Шаплыковой.

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Как пишет "Лента.ру", на заседании присутствовал только представитель балерины. От Лепса в суд поступило согласие на расторжение брака.

О разводе Лепса и Шаплыковой стало известно 10 декабря. О причинах не сообщается, но известно, что инициатор процесса — бывшая супруга артиста.

"Комсомолка" пишет, что Лепс перед разводом сделал Шаплыковой роскошный подарок. 15 декабря он вышел из состава учредителей фирмы "Джи Эл Джуерли", торгующей ювелирными украшениями под брендом Лепса. Как выяснили журналисты, артист полностью отдал супруге этот бизнес.

Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году, а через два года поженились. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван. До Шаплыковой Лепс был женат на Светлане Дубинской.

Видео: смотрите выпуск программы "Временно доступен" с Лепсом

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