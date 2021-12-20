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Черчесов нашел себе новую работу

16:23
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Ранее тренер покинул пост наставника сборной России

Венгерский футбольный клуб "Ференцварош" возглавил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, передает пресс-служба команды.

58-летний специалист сменил на посту австрийца Петера Штёгера. На какой срок заключен договор, не уточняется.

Сборную России Черчесов возглавлял с 10 августа 2016 года по 8 июля 2021-го. Под его руководством команда показала лучший результат в истории - добралась до четвертьфинала чемпионата мира.

На чемпионате Европы в 2021 году сборная России не смогла выйти из группы.

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