Черчесов нашел себе новую работу

Венгерский футбольный клуб "Ференцварош" возглавил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, передает пресс-служба команды.

58-летний специалист сменил на посту австрийца Петера Штёгера. На какой срок заключен договор, не уточняется.

Сборную России Черчесов возглавлял с 10 августа 2016 года по 8 июля 2021-го. Под его руководством команда показала лучший результат в истории - добралась до четвертьфинала чемпионата мира.

На чемпионате Европы в 2021 году сборная России не смогла выйти из группы.

���� Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU