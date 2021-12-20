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Зеленский призвал к превентивным санкциям против России

16:41
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Чтобы "не допустить эскалации"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга в понедельник по итогам саммита лидеров "Люблинского треугольника" (Литва, Польша, Украина) о необходимости ввести против России превентивные санкции.
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"Чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каким-либо регионе, потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Европейского союза", - сказал украинский лидер (цитата по ТАСС).

По словам Зеленского, санкции необходимы, чтобы не допустить в том числе размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии. "Если так случится, по крайней мере, мы будем знать, где расположена часть ядерного оружия России", - добавил глава государства.

Ранее в Кремле сделали заявление о возможности встречи Зеленского с Владимиром Путиным. "Никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получали", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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