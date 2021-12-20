Собянин наградил москвичей за вклад в семейное устройство детей-сирот

В Москве число сирот, проживающих в детских домах, сократилось в три с половиной раза

Сергей Собянин наградил лауреатов Московской городской премии "Крылья аиста". Она ежегодно вручается тем, кто занимается устройством детей-сирот в новые семьи. В числе приглашённых - усыновители, представители общественных организаций, а также меценаты.

Пальцы почти не слушаются, но ребята очень стараются, и их елка получается особенной. В семье Пономаренко всем детям по 15-16 лет, но каждый искренне верит в добро и сказку. Наверно потому, что рядом находятся персональные волшебники - их приемные родители, с которыми получается все.

Елена и Владимир стали приемными родителями семь лет назад - тогда одновременно приняли под опеку пятерых детей со сложными диагнозами. У Елены уже был опыт работы с особенными ребятами в детском доме, и она очень переживала, как расширение семьи воспримут муж и два старших сына.

"Мы всегда хотели с мужем, чтобы у нас была большая семья. Стали сначала брать на гостевую форму ребят, потом, когда дети привязались к нам, а мы к ним, решили, а почему бы и не жить нам вместе. Быт наш устроен, в принципе, как и в обычной семье, только мы всегда теперь помним, что наши дети особенные. Что им внимание нужно уделять постоянно, одних их оставить нельзя", - рассказала приемная мама пятерых детей Елена Пономаренко.

Каждый день расписан по минутам - дети плавают в бассейне, учатся танцевать, занимаются керамикой и кулинарией. По итогам года многодетные родители стали лауреатами московской премии "Крылья аиста" в номинации "Лучшая семья года". Этот статус вместе с ними разделила и семья Натальи и Алексея Машковых. У них тоже пятеро детей - трое родных сыновей и две приемных дочери. Одна из девочек встала на ноги, вопреки безнадежным прогнозам врачей.

"Так получилось, что взяли двух девочек. Они не сестры между собой. Одна - из Красноярска, другая - из Москвы. Вот уже семь лет живём все вместе. Что мы любим делать вместе? Всё, мы не разделяемся никаким образом. На отдых вместе, на дачу вместе, на развлечения вместе", - сказала Наталья Машкова, многодетная мама, лауреат премии "Крылья аиста".

"Крылья аиста" - это ежегодная городская премия, в рамках которой отмечают москвичей за вклад в семейное устройство детей-сирот. Все лауреаты получают нагрудный знак, диплом и статуэтку с летящим аистом и младенцем, а лучшие семьи года денежную премию - один миллион рублей. Награды вручает мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве очень много проектов мирового уровня. Большинство из них выражается в километрах, тоннах, кубометрах, но есть вещи, которые не укладываются в статистику - это отношение к детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Здесь все измеряется сердцем и душой тех людей, которые занимаются решением этой проблемы. Огромное вам спасибо от имени всех москвичей, деток, которые попали в эту ситуацию, и для которых вы стали родными, поздравляю!" – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В номинации "Лучшая организация года" были отмечены школа приемных родителей при Центре содействия семейному воспитанию "Маяк" и общественная организация "Старшие братья. Старшие сестры", волонтеры которой поддерживают детей из детских домов.

Неожиданно для себя "Меценатом года" стал офицер Федор Никулин. Он, будучи еще курсантом военного университета, выиграл на известном ТВ-шоу синтезатор, умную колонку, телевизор и машину, и подарил все Центру содействия семейному воспитанию имени Россолимо.

"Я просто сам воспитывался в приемной семье, находился под опекой. Меня воспитывала мама, я естественно называю ее мамой, это родной для меня человек, и три старшие сестры. Отца в семье не было. Примером мужчины для меня были мужья старших сестер, когда поступил в Суворовское училище - мои командиры", - сказал Федор Никулин, офицер отдела сопровождения интернет-портала Министерства обороны России, лауреат премии "Крылья аиста".

В Москве число сирот, проживающих в детских домах, сократилось в три с половиной раза. Тем не менее, в городе остаются дети, которым нужна помощь профессиональных организаций, благотворителей и меценатов. А особенно людей, которые готовы стать для них родными.

Наталья Тарасова, Егор Миронов, Владимир Черных, Владислав Подымский. "ТВ Центр".

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