В Германии произошла смертельная авария с участием военных США

В колонну американской техники врезался грузовик

Один человек погиб и восемь пострадали в крупном ДТП в Германии с участием военных из США. На баварском автобане недалеко от Нюрнберга в колонну американской техники врезался грузовик.

Машины, среди которых большие бензозаправщики, стояли на обочине. После столкновения два автомобиля загорелись. Пожарные прибыли на место оперативно, но спасти горящую технику не успели - два грузовика полностью уничтожены огнём. Водитель одной из машин погиб в кабине. Ещё восемь человек, включая американских военнослужащих, госпитализированы с отравлением угарным газом.

Автобан перекрыли в обоих направлениях. Почему американская колонна стояла на обочине, не уточняется.

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