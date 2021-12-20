В Москве повысили температуру батарей

На столицу надвигаются морозы

В компании "МОЭК" сообщили в понедельник о повышении температуры теплоносителя в магистральных сетях Москвы.

"ПАО "МОЭК" в соответствии с полученным прогнозом синоптиков о похолодании в ближайшие несколько суток в Москве до минус 28 градусов в ночное время проводит повышение температуры теплоносителя в магистральных сетях для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей", - говорится в сообщении.

Как уточняется в пресс-релизе, обеспечивается увеличение теплоотдачи не только за счет повышения температуры теплоносителя, но и за счет роста объема его циркуляции.

"Если потребители жалуются на отопление, им следует обращаться в свои управляющие компании и единую городскую диспетчерскую службу", - добавили в "МОЭК".

Ранее синоптики предупредили, что уже в понедельник в столице ожидается понижение температуры до минус 10 градусов, а к ночи местами и до минус 17.

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