Неизвестные напали на посольство Белоруссии в Лондоне

Серьезно пострадал дипломат

Группа неизвестных вечером 19 декабря совершила нападение на посольство Белоруссии в Лондоне, сообщила пресс-служба МИД республики.

"Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Уточняется, что у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, а также перелом носа и зуба.

Нападавших задержала прибывшая на место происшествия полиция. Известно, что они входят в радикальную эмигрантскую группировку "Надзея".

В МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Великобритании, заявлен решительный протест.

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