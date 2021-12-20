В 2022 году может быть произведено около 25 млн доз "Ковивака"

Такой прогноз дали разработчики препарата

Генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что производительность учреждения за последнее время увеличилась почти втрое.

"Поэтому мы планируем не меньше 25 миллионов доз (вакцины от коронавируса "КовиВак") выпустить в 2022 году. Соответственно, вот те объемы, которые можем", - сказал ученый.

Он уточнил, что на новой производственной площадке в Кирове могут быть произведены порядка 10 миллионов доз препарата. В 2021 году было произведено около 6 миллионов доз "КовиВака", напомнил Ишмухаметов.

С начала пандемии COVID-19 в России зарегистрировано 10 241 812 случаев заражения, умерли 298222 пациента.

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