ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В 2022 году может быть произведено около 25 млн доз "Ковивака"

17:59
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Такой прогноз дали разработчики препарата

Генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что производительность учреждения за последнее время увеличилась почти втрое.
Разработчик: "КовиВак" защищает от заражения на 98,4%

"Поэтому мы планируем не меньше 25 миллионов доз (вакцины от коронавируса "КовиВак") выпустить в 2022 году. Соответственно, вот те объемы, которые можем", - сказал ученый.

Он уточнил, что на новой производственной площадке в Кирове могут быть произведены порядка 10 миллионов доз препарата. В 2021 году было произведено около 6 миллионов доз "КовиВака", напомнил Ишмухаметов.

С начала пандемии COVID-19 в России зарегистрировано 10 241 812 случаев заражения, умерли 298222 пациента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Производство вакцины "КовиВак"
Производство вакцины "КовиВак"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.