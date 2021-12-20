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Россия высылает двух немецких дипломатов

18:14
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

В ответ на недружественные действия властей ФРГ

Министерство иностранных дел России сообщило у себя на сайте о вызове в ведомство посла Германии Гезы Андреаса фон Гайра после того, как ФРГ объявила persona non grata двух дипломатических сотрудников российского посольства.
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Ему был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением немецких властей.

"Послу ФРГ было сообщено об объявлении persona non grata двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение", - сказано в сообщении.

Как напомнили в МИД, в качестве предлога немецкая сторона использовала вынесенный Высшим судом Берлина обвинительный приговор в отношении гражданина России В.А.Соколова. Это решение суда Москва считает несправедливым и необъективным.

Российская сторона категорически отвергает голословные обвинения в причастности своих государственных структур к убийству в Берлине одного из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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