Россия высылает двух немецких дипломатов

В ответ на недружественные действия властей ФРГ
Министерство иностранных дел России сообщило у себя на сайте о вызове в ведомство посла Германии Гезы Андреаса фон Гайра после того, как ФРГ объявила persona non grata двух дипломатических сотрудников российского посольства.
Ему был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением немецких властей.
"Послу ФРГ было сообщено об объявлении persona non grata двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение", - сказано в сообщении.
Как напомнили в МИД, в качестве предлога немецкая сторона использовала вынесенный Высшим судом Берлина обвинительный приговор в отношении гражданина России В.А.Соколова. Это решение суда Москва считает несправедливым и необъективным.
Российская сторона категорически отвергает голословные обвинения в причастности своих государственных структур к убийству в Берлине одного из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram