Путин выразил соболезнования президенту Филиппин

Тайфун унес жизни 375 человек

Президент России Владимир Путин направил президенту Филиппин Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями после известий о том, что из-за последствий тайфуна "Раи" погибли порядка 375 человек.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в сообщении.

До удара стихии власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тысяч жителей.

Издание Rappler сообщило о 375 погибших и 500 пострадавших. 56 человек значатся пропавшими без вести. Восстановительные работы продолжаются.

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