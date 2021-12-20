Путин выразил соболезнования президенту Филиппин

Тайфун унес жизни 375 человек
Президент России Владимир Путин направил президенту Филиппин Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями после известий о том, что из-за последствий тайфуна "Раи" погибли порядка 375 человек.
"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в сообщении.
До удара стихии власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тысяч жителей.
Издание Rappler сообщило о 375 погибших и 500 пострадавших. 56 человек значатся пропавшими без вести. Восстановительные работы продолжаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram