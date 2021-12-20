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Сообщество "Яндекс Go" в соцсети "ВКонтакте" взломали

18:51
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Мошенники предлагали подписчикам страницы принять участие в фейковом конкурсе

Мошенники взломали страницу "Яндекс Go" в соцсети "ВКонтакте". Они разослали подписчикам предложение с призывом принять участие в фейковом конкурсе. В сообщениях были ссылки на фишинговые сайты.

"Мы не имеем отношения к этому конкурсу и к этому сообщению", — предупредили в пресс-службе IT-компании. В "Яндекс Go" принесли извинения подписчикам группы.

Сотрудники "Яндекса" и "ВКонтакте" совместно расследуют этот инцидент. Пользователям, которые получили письма от мошенников, рекомендовали не переходить по ссылкам из них.

В пресс-службе "ВКонтакте" ТАСС сообщили, что аккаунт одного из администраторов группы был взломан подбором пароля или через фишинг. Всего по вредоносной ссылке перешли 332 человека.

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