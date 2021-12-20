На востоке Парижа захватили заложников

Инцидент произошел в магазине на улице Алигр

Вооруженный ножом мужчина захватил заложников в XII округе Парижа, передает со ссылкой на источники радио "Европа-1".

Уточняется, что инцидент произошел в магазине на улице Алигр. В заложниках у злоумышленника находятся две женщины.

Кроме того, поступают данные о том, что нападавший - 50-летний мужчина с психическим расстройством. Он заявил, что хочет поговорить с Эриком Дюпон-Моретти, министром юстиции Франции.

На место ЧП прибыл спецназ. Информации о штурме пока не поступало.

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