ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На востоке Парижа захватили заложников

18:54
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Инцидент произошел в магазине на улице Алигр

Вооруженный ножом мужчина захватил заложников в XII округе Парижа, передает со ссылкой на источники радио "Европа-1".

Уточняется, что инцидент произошел в магазине на улице Алигр. В заложниках у злоумышленника находятся две женщины.

Кроме того, поступают данные о том, что нападавший - 50-летний мужчина с психическим расстройством. Он заявил, что хочет поговорить с Эриком Дюпон-Моретти, министром юстиции Франции.

На место ЧП прибыл спецназ. Информации о штурме пока не поступало.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Спецназ полиции Франции
Спецназ полиции Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.