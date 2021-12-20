Второму фигуранту "дела Рашкина" избрали меру пресечения

Александру Гношеву запретили посещать охотничьи угодья и пользоваться интернетом

Басманный суд Москвы избрал в отношении Александра Гношева меру пресечения в виде запрета определенных действий. Гношев – второй фигурант уголовного дела депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о незаконной охоте.

Как передает "Интерфакс", до 20 февраля Гношеву запрещено посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00.

Гношеву, как и Рашкину, предъявлено обвинение в незаконной охоте. Фигурантам уголовного дела грозит наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Депутат стал фигурантом дела после того, как убил и разделал лося. Разрешения на охоту у парламентария не было. Госдума ранее лишила Рашкина неприкосновенности.

Подробности дела смотрите в видео:

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram