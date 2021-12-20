Россиянам рекомендовано воздержаться от поездок в Кению

В республике резко ухудшилась ситуация с коронавирусом

Роспотребнадзор рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Кению из-за ухудшившейся там обстановки с коронавирусом.

"В Республике Кения отмечается активная циркуляция нового геноварианта вируса "омикрон". По состоянию на 20.12.2021 в международной базе данных сиквенсов GISAID размещена информация о 27 последовательностях, относящихся к варианту "омикрон", зарегистрированных в Республике Кения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, для въезда в Кению все путешественники должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не более чем за 96 часов до вылета.

Ранее в ВОЗ подтвердили, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем штамм "дельта", и при этом заразиться могут как переболевшие, так и привитые.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram