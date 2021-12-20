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Более 3,3 млн человек умерли от COVID-19 в 2021 году

20:01
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Драйвером распространения инфекции сегодня выступает омикрон-штамм

Как сообщил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, в 2021 году от коронавируса умерли более 3,3 миллиона человек.
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"Это больше смертей, чем было зарегистрировано в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза, взятых вместе. COVID-19 уносит сейчас еженедельно около 50 тысяч жизней", - сказал глава ВОЗ (цитата по ТАСС).

Он добавил, что о многих смертях при этом просто не поступают данные.

Драйвером распространения инфекции сегодня выступает омикрон-штамм, который, как подтверждает ВОЗ, распространяется быстрее "дельты", может заражать переболевших и привитых.

В период праздников большое число контактов между людьми приведет во многих странах к росту числа заражений и числа смертей, констатировал Гебрейесус.

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