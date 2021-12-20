Москва считает, что время полутонов в диалоге с НАТО прошло

Необходим принципиальный разговор "глаза в глаза"

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил в интервью "Российской газете", что предложения Москвы в адрес НАТО о гарантиях безопасности не являются ультимативными.

"Время полутонов, веры на слово - оно прошло. Ситуация настолько серьезна, что потребовала именно таких шагов, когда необходим принципиальный разговор глаза в глаза", - отметил замглавы внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что последует соразмерный ответ, если страны НАТО разместят ударные средства на своей территории.

По словам Грушко, Москва занимает жесткую позицию в отношении своих предложений по безопасности, рассчитывает на предметный диалог с Вашингтоном. "У нас уже сформирована команда, и мы готовы незамедлительно начать соответствующий разговор", - резюмировал дипломат.

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