У летевшего в Москву самолета сработал датчик неисправности

Борт благополучно посадили в "Шереметьево"

В московскому аэропорту "Шереметьево" благополучно приземлился сообщивший о неисправности пассажирский самолет A-321.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экстренных служб, Airbus успешно посадили в 19:42 по московскому времени. При посадке никто не пострадал. Борт сейчас осматривают техники.

Ранее пилоты летевшего из Парижа в Москву самолета сообщили, что на борту сработал датчик неисправности противобуксовочной системы.

На прошлой неделе в "Шереметьево" произошло ЧП: загорелась машина аэродромного обслуживания, которая перевозит продукты питания для самолетов. Предварительно, в кабине машины произошло замыкание электрооборудования.

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