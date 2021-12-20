Из экс-президента в террористы: Порошенко заподозрили в госизмене

Фигурант сработал на опережение и срочно покинул страну. В чем суть дела?

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявлено обвинение в государственной измене. В документе бюро расследований указано, что подозревают его и в пособничестве терроризму. На деле речь идёт об участии в схемах угольных поставок с востока страны. Очередное уголовное дело на самого Порошенко впечатления, судя по всему, не произвело - он спокойно уехал из страны, но обещал вернуться.

Едва ли не самое обидное постмайданное обвинение - госизмена - теперь официально звучит в отношении Петра Порошенко - человека, поднявшегося на гребне госпереворота 8-летней давности.

В документе фигурируют еще две статьи: финансирование терроризма и создание террористической организации.

"Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц из числа высшего руководства Российской Федерации, содействовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР. По мнению следствия, своими действиями фигуранты расследования поставили энергетическую схему Украины в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций", - заявила Ольга Чиканова, представитель Государственного бюро расследований Украины.

Экс-президенту Украины вменяют в вину закупку угля в 2014 и 2015 годах, добытого на территории Луганской и Донецкой областей за линией разграничения. Дело об "угольном терроризме" Порошенко едва ли случайно получило огласку именно сейчас, когда этого самого минерального топлива в стране – острый дефицит. И еще в начале зимы отопительный сезон – на грани срыва: ТЭЦ и ТЭС уже вынужденно переводят на газ.

Вручить повестку на допрос Порошенко сотрудники Государственного бюро расследований пытались прямо в руки. Но из-под стен Верховной рады подозреваемый скрылся на автомобиле. Так что охрана уже в движении закрывала дверь. Через час после инцидента – как выяснили украинские СМИ - на имя Порошенко был куплен билет в Стамбул. Вот бывший лидер страны стоит в обычной очереди в аэропорту Борисполь. Сторонники лидера партии "Европейская солидарность", впрочем, настаивают: это был вовсе не побег, а запланированная зарубежная поездка. В Турции назначена встреча с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Приурочена она якобы к годовщине дарования раскольнической церкви Украины томоса об автокефалии – но такое объяснение выглядит странно. Томос вручали 6 января. После этого в графике Порошенко выезд в Варшаву для встречи с европейскими политиками. А затем отпуск – точная дата возвращения на родину неизвестна. За подозреваемого объясняется его адвокат Илья Новиков: "Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали). Засунули в щель калитки текст подписанного подозрения "по делу о поставках угля из ДНР" и повестку на допрос на 23 декабря".

За сутки до отъезда Порошенко, словно вспомнил, что лучшая защита – это нападение. И во время эфира ворвался в студию телеканала "Рада". Он обвинил парламентских журналистов, что те куплены администрацией президента Зеленского. Но разоблачение вышло скомканным. Порошенко – как заметили многие – был явно не в форме.

"Я бы очень хотел, чтобы все зрители телеканала "Рада" знали: сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков. Мы точно это так не оставим", - заявил он.

В случае, если по предъявленным обвинениям вина Порошенко будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы и, возможно, конфискация имущества.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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