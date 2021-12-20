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Двух петербуржцев осудили за хищение криптовалюты на 55 млн рублей

21:04
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Дело рассматривалось повторно

Петроградский суд Петербурга вынес приговор двум местным жителям Петру Пирону и Евгению Пригожину, которых судили за хищение крупной суммы наличными и криптовалютой, передает "Интерфакс".
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Обоих признали виновными по статье о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Пирон получил девять лет колонии, Пригожин - семь.

Как установило следствие, весной 2018 года злоумышленники заставили потерпевшего передать им 5 миллионов рублей наличными и коды доступа к управлению счетами криптовалюты на сумму более 55 миллионов.

Дело рассматривалось повторно, так как прежде суд исключил из обвинения часть, касающуюся криптовалюты.

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