Двух петербуржцев осудили за хищение криптовалюты на 55 млн рублей

Дело рассматривалось повторно

Петроградский суд Петербурга вынес приговор двум местным жителям Петру Пирону и Евгению Пригожину, которых судили за хищение крупной суммы наличными и криптовалютой, передает "Интерфакс".

Обоих признали виновными по статье о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Пирон получил девять лет колонии, Пригожин - семь.

Как установило следствие, весной 2018 года злоумышленники заставили потерпевшего передать им 5 миллионов рублей наличными и коды доступа к управлению счетами криптовалюты на сумму более 55 миллионов.

Дело рассматривалось повторно, так как прежде суд исключил из обвинения часть, касающуюся криптовалюты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram