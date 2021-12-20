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Опубликован трейлер спецэпизода "Гарри Поттера"

21:18
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Создатели шоу показали первые кадры со съемок и фрагменты интервью с актерами

Создатели спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс", приуроченного к годовщине выхода первого фильма серии "Гарри Поттер и философский камень", показали трейлер шоу.

Видео включает первые кадры со съемок и фрагменты интервью, в которых звезды франшизы делятся воспоминаниями. "Как будто мы не расставались, но в то же время прошла вечность", — сказала Эмма Уотсон в ролике.

Премьера проекта состоится в сервисе HBO Max 1 января 2022 года. В России спецэпизод можно будет посмотреть в тот же день в "Амедиатеке".

Британская писательница Джоан Роулинг, написавшая серию книг о Гарри Поттере, не принимала участие в съемках шоу.

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Трейлер спецэпизода "Гарри Поттера"
Трейлер спецэпизода "Гарри Поттера"
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