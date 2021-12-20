Посол Антонов рассказал о "заморских авантюрах" США

Международная общественность должна отреагировать

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал публикацию в The New York Times о сокрытии Пентагоном данных о гибели мирного населения при авиаударах на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Как заметил дипломат, согласно предварительным оценкам, число жертв "точечных" атак ВС США - более 1,5 тысяч гражданских лиц, среди погибших - женщины и дети. По словам посла, "функционеры потеряли всякое понимание о бесценности человеческой жизни", а оправдания в духе того, что "невинно убиенные - результат честных ошибок", вызывают возмущение.

"Хотел бы подчеркнуть, что вскрывающиеся обстоятельства далеко не единственные в череде преступных просчетов из заморских авантюр Соединенных Штатов. До сих пор не расследованы случаи использования боеприпасов с обедненным ураном против Югославии, Сирии и Ирака, бомбежек иракской Фалуджи и сирийской Ракки", - приводятся слова Антонова в Facebook посольства.

Он уточнил, что эта ситуация требует от международной общественности более пристального внимания.

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