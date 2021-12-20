ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол Антонов рассказал о "заморских авантюрах" США

21:43
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Международная общественность должна отреагировать

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал публикацию в The New York Times о сокрытии Пентагоном данных о гибели мирного населения при авиаударах на Ближнем Востоке и в Афганистане.
В МИДе назвали "самый большой должок" США

Как заметил дипломат, согласно предварительным оценкам, число жертв "точечных" атак ВС США - более 1,5 тысяч гражданских лиц, среди погибших - женщины и дети. По словам посла, "функционеры потеряли всякое понимание о бесценности человеческой жизни", а оправдания в духе того, что "невинно убиенные - результат честных ошибок", вызывают возмущение.

"Хотел бы подчеркнуть, что вскрывающиеся обстоятельства далеко не единственные в череде преступных просчетов из заморских авантюр Соединенных Штатов. До сих пор не расследованы случаи использования боеприпасов с обедненным ураном против Югославии, Сирии и Ирака, бомбежек иракской Фалуджи и сирийской Ракки", - приводятся слова Антонова в Facebook посольства.

Он уточнил, что эта ситуация требует от международной общественности более пристального внимания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.