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Вакцинацию подростков от COVID-19 внесли в нацкалендарь

22:01
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Указ подписал министр здравоохранения России

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали подписанный министром здравоохранения указ, который утверждает новый национальный календарь профилактических прививок.
Минздрав разрешил испытания еще одной российской вакцины

"Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, к приоритету 3-го уровня относятся <...> дети от 12 до 17 лет (включительно)", - сказано в тексте.

Там также говорится, что вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится при наличии письменного заявления одного из родителей.

Вместе с тем работники сферы организаций предоставления услуг включены в категорию приоритета по вакцинации второго уровня, а учащиеся профессиональных образовательных учреждений и образовательных организаций высшего образования старше 18 лет - третьего.

Ранее стало известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 6,6 миллиона москвичей. Уровень коллективного иммунитета в столице превысил 72%.

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