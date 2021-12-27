Будем жить по-новому: какие изменения ждут россиян в 2022 году

Повышение МРОТ, "приземление" компаний, защита должников

Праздники в новом году

В 2022 году новогодние праздники начнутся 31 декабря 2021 года и продлятся до 9 января 2022 года включительно. Первым рабочим днем будет понедельник, 10 января.

Майские праздники в новом году будут увеличены за счет 1 и 2 января, которые совпали с нерабочими днями. Таким образом, россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 9 мая.

В связи с Днем защитника Отечества будет только один выходной день – 23 февраля. В марте россияне будут отдыхать три дня – с 6 по 8 марта включительно.

Три дня выходных выпадает летом в связи с Днем России – с 11 по 13 июня включительно. И три дня отдыха осенью в связи с Днем народного единства – с 4 по 6 ноября включительно.

Повышение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году вырастет на 8,5% и составит 13 890 рублей. Ожидаемо вырастут зарплаты, пособия по нетрудоспособности и выплаты семьям с детьми, чей размер "завязан" на МРОТ.

Помощь семьям с детьми

Минимальный размер пособия по беременности и родам в 2022 году при обычной беременности составит 62 675 рублей, максимальный - 360 164 рубля.

С 1 февраля 2022 года повысится единовременное пособие при рождении ребенка – до 19 981 рубля.

С 1 февраля беременная жена военнослужащего по призыву может получить единовременное пособие в размере 31 642 рубля. Мать или опекун ребенка призывника получат ежемесячное пособие в размере 13 561 рубля.

Пособие до полутора лет будет рассчитываться исходя из средней зарплаты ухаживающего (мама, папа, бабушка или другой родственник) за два предыдущих года и составляет 40% от нее, но не меньше 7 493 рублей.

Ежемесячная выплата на детей до трех лет, ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет и ежемесячное пособие на детей от восьми до 17 лет зависит от установленного в регионе прожиточного минимума для детей.

С 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% до 7 493 рублей, а максимальный — до 31 282 рублей.

Единовременная выплата при рождении ребенка в 2022 году составит 19 981 рубль.

Выплаты одиноким родителям, как и ранее, составят 50% от детского прожиточного минимума.

Максимальное пособие по временной нетрудоспособности при болезни ребенка в 2022 году вырастет до 2 572 рублей.

Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей - на второго. Если семья уже получила деньги за первого ребенка, то за второго ей положено только 161 772 рубля.

Единовременное пособие при усыновлении детей в 2022 году составит 152 677 рублей. Выплата назначается на каждого усыновленного ребенка.

С 1 января многодетные семьи Москвы получат новые транспортные льготы – теперь оба родителя имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта, пока их младшему ребенку не исполнится 18 лет.

Пособие по безработице

В 2022 году в первые три месяца получения пособия по безработице его максимальная величина составит 12 792 рубля. С третьего по шестой месяцы безработицы – 5 тысяч рублей. Минимальное пособие составит 1,5 тысячи рублей.

Пенсии

В 2022 году страховую пенсию будут получать женщины в возрасте 56,5 года, которые родились во второй половине 1965 года, и мужчины в возрасте 61,5 года, которые родились во второй половине 1960 года. Однако получить страховую пенсию могут только те граждане, чей стаж составляет не менее 13 лет, а индивидуальный пенсионный коэффициент — 23,4.

С 1 января 2022 года страховые пенсии по старости в России проиндексируют на 5,9%. Неработающие пенсионеры будут получать 18 521 рубль в месяц.

В апреле 2022 года традиционно повысят социальные пенсии. Их проиндексируют на 7,7%.

С 1 января 2022 года надбавку к пенсии в размере 25% получат пенсионеры, которые прожили в сельской местности не менее 30 лет.

Для работающих пенсионеров все пенсии будут проиндексированы одинаково - на 5,9%.

Автомобилистам

С 1 января 2022 года в России отменяется обязательный техосмотр автомобилей и мотоциклов. Его нужно будет проходить только при постановке автомобиля на учет, смене владельца или внесении изменений в конструкцию машин и мотоциклов старше четырех лет.

С 1 марта 2022 года водителям, которые были лишены прав за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, для получения медсправки придется сдавать на анализ кровь и мочу. Законопослушным водителям необходимость сдавать дорогостоящие анализы не грозит.

Также в 2022 году вводятся новые и ужесточаются старые штрафы для водителей:

Вводится штраф за опасное вождение – 3 тысячи рублей;

За перевозку ребенка без автокресла – штраф в 5 тысяч рублей (было 3 тысячи рублей);

Тонировка – 4 тысячи рублей, в случае повторного нарушения – 5 тысяч рублей;

Повторное управление машиной с нечитаемыми номерами – штраф на 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев;

Отказ остановить машину в ходе погони - 40 тысяч рублей или лишение прав на срок до трех лет;

Управление машиной в пьяном виде – штраф в 30 тысяч рублей или лишение прав на срок до двух лет.

Новые правила взыскания долгов

С 1 февраля 2022 года вступит в силу закон о сохранении прожиточного минимума (ПМ) для должников (предварительно, в следующем году ПМ составит 13 026 рублей). То есть эта сумма гарантированно останется на карточке после того, как приставы спишут долги.

Налог с процентов по вкладам

С 1 января россиянам придется платить налог с доходов по банковским вкладам свыше миллиона рублей. Налоговая ставка – 13%. Проценты, приобретенные со вкладов до 2022 года, не учитываются.

Электронный больничный лист

С 1 января Россия полностью перейдет на электронные больничные листы. Пособия по ним начисляться автоматически. Новый порядок затронет также пособия по беременности и родам и при рождении ребенка.

Скрытые галочки в договорах

С 2022 года ужесточаются требования к банковским операциям. В частности, банкам запретят составлять документы со скрытыми типографскими галочками в договорах. Ранее подобным образом могли скрывать навязанные услуги.

Налоговый вычет за занятия спортом

С 2022 года россияне смогут получать налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом. Для этого нужно найти в списке свой спортзал, собрать чеки за покупку абонемента, сделать копии договоров и подготовить справку по форме 3-НДФЛ за 2022 год. Оформить налоговый вычет можно как через налоговую, так и через работодателя. Максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет, - 120 тысяч рублей в год

Подорожание коммуналки

С 1 июля 2022 года в России традиционно повысятся тарифы на услуги ЖКХ. В среднем по стране коммуналка подорожает на 3-5%.

Закон о "приземлении"

В 2022 году зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей в обязательном порядке должны будут открыть офисы в России. Пока Роскомнадзор насчитал 13 компаний, которых коснется новое правило, среди них - Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

FAN ID

С 1 июня 2022 года в России вводится обязательный FAN ID для посещения ряда спортивных мероприятий. Паспорт болельщика можно будет оформить через портал Госуслуг. Эта мера вводится в целях обеспечения безопасности и общественного порядка на соревнованиях.

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