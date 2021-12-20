ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России появится платформа для взаимодействия с родителями

22:30
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

В 2022 году пройдет всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка

Как сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, в России будет создан федеральный детский общественный совет, в состав которого войдут представители детских общественных советов в регионах.
Собянин наградил москвичей за вклад в семейное устройство детей-сирот

"Отдельное направление работы - взаимодействие с родительскими организациями. При уполномоченном по правам ребенка будет создана родительская платформа, в ее состав будут приглашены руководители ведущих родительских сообществ и ассоциаций России", - уточнила омбудсмен (цитата по ТАСС).

Кроме того, при уполномоченном появится совет социально ответственного бизнеса, где будет обсуждаться тема корпоративной благотворительности, а также волонтерства в интересах детей.

По словам Львовой-Беловой, в 2022 году в Татарстане пройдет всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мама с дочкой
Мама с дочкой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.