В России появится платформа для взаимодействия с родителями

В 2022 году пройдет всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка

Как сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, в России будет создан федеральный детский общественный совет, в состав которого войдут представители детских общественных советов в регионах.

"Отдельное направление работы - взаимодействие с родительскими организациями. При уполномоченном по правам ребенка будет создана родительская платформа, в ее состав будут приглашены руководители ведущих родительских сообществ и ассоциаций России", - уточнила омбудсмен (цитата по ТАСС).

Кроме того, при уполномоченном появится совет социально ответственного бизнеса, где будет обсуждаться тема корпоративной благотворительности, а также волонтерства в интересах детей.

По словам Львовой-Беловой, в 2022 году в Татарстане пройдет всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка.

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