Где тут толерантность? Во Франции разгорелся скандал вокруг жены Макрона

Брижит Макрон пожалуется на распространителей слухов о смене ее пола

Смена пола дело не зазорное! Хоть каждый день меняй. Францию уже неделю сотрясает скандал вокруг жены президента Эммануэля Макрона. Это сейчас она Брижит Макрон. А в девичестве, как сообщают мессенджеры и соцсети, ее звали Жан-Мишель Тронье. Хотя, какое уж тут девичество. То есть родилась она вполне себе мужчиной. А позже сменила пол! Французские журналисты провели целое расследование, как трансфобные фейковые новости о Брижит Макрон распространились в интернете.

Непонятно, где тут толерантность, ставшая едва ли не новой религией? Макронам и так достается много грязи от желтой прессы, которая с упорством Мопассана обсуждает разницу в возрасте между супругами, 24 года! Хотя классик нам давно указал: любви все возрасты покорны.

Здравый смысл не в тренде. Литературная мать Гарри Поттера Джоан Роулинг объявлена чуть ли не врагом рода человеческого. А всего-то написала в Твиттере об одной женской особенности, которая не присуща мужчинам и добавила – вольный перевод.

Сеть возмутилась, сеть обсудила, сеть осудила. Решив, что Роулинг лишь скрывается за феминизмом, чтобы тайно продвигать дискриминационные идеи вроде трансфобии.

Конечно, жить стало веселее. Но Брижит Макрон совсем не обрадовалась, угодив в армию трансгендеров и решила подать жалобу на тех, кто распространял эти байки. Даже в толерантном мире никому не хочется попасть в списки тех, у кого в действительности все не так, как на самом деле.

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