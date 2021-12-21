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Госдеп: предложения России по безопасности не развеяли опасения США

08:19
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Диалог необходимо организовать на принципах взаимности, заявили в Вашингтоне

Российские предложения по гарантиям безопасности не снимают существующих у США опасений. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Ушаков и Салливан обсудили предложения России по безопасности

Прайс отметил, что Москва представила Вашингтону и НАТО перечень своих "обеспокоенностей" — в ответ Соединенные Штаты подготовят и представят "свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям".

Представитель Госдепа подчеркнул готовность США к дипломатической работе с Россией, от конкретики по выстраиванию отношений он воздержался.

Вместе с тем Прайс заявил, что диалог необходимо организовать на принципах взаимности и вынести на обсуждение обеспокоенности обеих сторон, пишут "Известия".

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты будут затягивать с ответом по предложенным Москвой проектам документов о международных гарантиях безопасности.

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