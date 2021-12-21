ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мутко дал прогноз по росту цен на жилье в 2022 году

08:40
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Цифры не выйдут за пределы инфляции

Динамика стоимости жилья в субъектах Российской Федерации в 2022 году не будет превышать уровень инфляции. Такой прогноз дал генеральный директор государственной компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.
ЦБ отметил признаки перегрева на российском рынке недвижимости

По словам руководителя фининститута развития в жилищной сфере, в будущем году цены на жилую недвижимость "войдут в нормальный цикл". Помимо того, что цифры не выйдут за пределы инфляции, в ряде регионов они могут полностью прекратить расти.

Конкретные регионы Мутко не назвал, однако отметил, что рост цен на жилье может прекратиться, если меры правительства и Центрального банка остановят рост инфляции.

Тем временем по итогам первых девяти месяцев 2021 года стоимость недвижимости на первичном рынке выросла до 93,5 тысячи рублей за "квадрат" (+22% в годовом исчислении). Мутко объяснил это реализацией программы льготной ипотеки, подорожанием рабочей силы и увеличением себестоимости строительства, сообщает РБК.

Аналитический центр ЦИАН ранее выяснил, что среди российских городов-миллионников сильнее всего за последний год цены на жилье на первичном и вторичном рынках росли в Краснодаре

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Квартира
Квартира
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.