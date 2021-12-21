Мутко дал прогноз по росту цен на жилье в 2022 году

Цифры не выйдут за пределы инфляции

Динамика стоимости жилья в субъектах Российской Федерации в 2022 году не будет превышать уровень инфляции. Такой прогноз дал генеральный директор государственной компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

По словам руководителя фининститута развития в жилищной сфере, в будущем году цены на жилую недвижимость "войдут в нормальный цикл". Помимо того, что цифры не выйдут за пределы инфляции, в ряде регионов они могут полностью прекратить расти.

Конкретные регионы Мутко не назвал, однако отметил, что рост цен на жилье может прекратиться, если меры правительства и Центрального банка остановят рост инфляции.

Тем временем по итогам первых девяти месяцев 2021 года стоимость недвижимости на первичном рынке выросла до 93,5 тысячи рублей за "квадрат" (+22% в годовом исчислении). Мутко объяснил это реализацией программы льготной ипотеки, подорожанием рабочей силы и увеличением себестоимости строительства, сообщает РБК.

Аналитический центр ЦИАН ранее выяснил, что среди российских городов-миллионников сильнее всего за последний год цены на жилье на первичном и вторичном рынках росли в Краснодаре

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