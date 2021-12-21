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В России предложили повысить выплаты многодетным семьям

09:00
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Речь идет о выплатах обладателям ордена "Родительская слава"

Обладателям ордена "Родительская слава" в России следует увеличить размер денежной выплаты. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
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Орденом "Родительская слава" награждаются родители или усыновители за особые заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Награду получают те, кто воспитывает и (или) воспитали четверых и более детей. При награждении одному из родителей (усыновителей) выплачивается единовременное пособие в 50 тысяч рублей.

С 1 января 2013 года одному из родителей (усыновителей) выплачивается единовременное поощрение в 100 тысяч рублей, но получить орден теперь может семья с семью и более детьми.

В обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой, курирующей в кабмине социальный сектор, автор инициативы отметил, что сумма денежной выплаты не менялась уже почти девять лет, несмотря на инфляцию и изменения курса национальной валюты.

С учетом этого Орлов предложил повысить размер единовременной федеральной выплаты лицам, награжденным орденом "Родительская слава", до 250 тысяч рублей, сообщает RT.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что в России следует освобождать многодетные и малоимущие семьи от уплаты пошлины за нотариальные действия в случае смерти одного и (или) обоих родителей.

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