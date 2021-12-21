Что делать, если ребенок обморозил лицо на прогулке: советы родителям

В ближайшие дни на улице будет очень холодно

Иногда дети, катаясь с горки, играя в снежки, так увлекаются, что не замечают, как сильно они замерзли. Ребенок обморозил лицо. Что делать в такой ситуации – об этом "ТВ Центру" рассказала врач-педиатр Дарья Акоева.

— Руки мы можем спрятать в варежки, на ноги надеть теплые сапоги на ребенка, но лицо все равно остается открытым. Не редко родители используют шарф, чтобы закрыть нос вплоть до горла. На самом деле, это мешает достаточной оксигенации, вентиляции, поэтому, это тоже не лучший выход, хотя иногда, конечно, если вы идете на какие-то короткие расстояния, можно прибегнуть к этому способу, но все же ребенок остается на улице, на холоде с открытым лицом. И если температура очень низкая, например, - 15 градусов, повышенная влажность, ребенок забегался, а родитель пусть наблюдает за цветом его кожных покровов.

Если лицо бледное, или наоборот, появились какие-то незнакомые красные пятна, мама делает очень правильно - ребенок подбегает, и говорит, дай потрогаю твой носик. Лучше делать это чаще, чем пропустить, действительно, обморожение. И очень важный совет родителям, которые любят механически помогать ребенку восстановить тепло: к примеру, когда щечки кажутся им холодными, они трут их, - вот этого ни в коем случае не нужно делать. Потому что это может привести к механической травме.

Если вы видите не просто розовые щечки, а сильно красные, с какой-то корочкой или не дай Бог, с пузырями, это действительно уже серьезная ситуация. Стоит обратиться к помощи специалистов. Но если вы понимаете, что ситуация контролируемая, просто нужно ребенка системно немножко согреть: чай с малиной, приятный напиток, лимон с витамином С и, конечно же, теплые носочки, потому что не редко дети совершенно не замечают, что у них холодные стопы и ручки. Расслабить ребенка. Не стоит массировать очень сильно. Вот такими движениями, нажимая кончиками пальцев, можно как-то улучшить терморегуляцию в этом месте, но, как я уже говорила, не тереть эти места.

Крем. Собственно крема есть, конечно же, и после обморожения. Ребенку можно использовать крема с содержанием дексопантенола, они представлены в разных совершенно формах в аптеках. Но нужно просто помнить, что перед выходом на улицу тоже есть крема от обморожения. Но ни в коем случае не нужно, вспомнив о них перед самым выходом, в подъезде домазывать ребенку щеки. Это неправильно. За 15-20 минут, чтобы крем успел впитаться, мы используем крем до выхода на улицу и, конечно же, когда мы пришли, мы можем помазать щечки ребенка увлажняющим кремом.

По материалам утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

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