Песков объяснил успех вакцины "Спутник V" в мире

Есть в этом и заслуга РФПИ

Признание и использование вакцины от коронавируса "Спутник V" более чем в 70 странах - огромный успех Российского фонда прямых инвестиций, считает пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков отметил, что рынок фармы и вакцин очень агрессивный.

"Рынок фармы и рынок вакцин - это в целом очень агрессивный рынок, где огромная конкуренция. Потому что ты соперничаешь с глобальными компаниями, бюджет которых сопоставим с бюджетом большинства стран мира. Взять там Pfizer, AstraZeneca и так далее", - сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-24".

Песков подчеркнул, что западные фармацевтические компании далеко не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам. Но РФПИ удалось пронести российский препарат через все препоны, это огромный успех. "Спутник V" - первая в мире официально зарегистрированная вакцина от коронавируса, одобрена в 71 стране.

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