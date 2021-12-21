Врач объяснил, для кого особенно опасны сильные морозы

В такую погоду следует соблюдать определенные правила

Аномальные морозы способны привести к проблемам с дыханием, причем не только у людей с хроническими болезнями, но и у здоровых граждан. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Медик отметил, что затруднения дыхания и спазмы на морозе вероятны даже у здоровых людей. В связи с этим рекомендуется закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на улице в морозные дни.

Опасность еще более велика для лиц с хроническими болезнями дыхательной системы. Им грозит развитие одышки, кашля и обострение "хроники", рассказал Тяжельников.

Особый присмотр необходим за детьми, поскольку они часто не реагируют на признаки переохлаждения и обморожения. Правильнее всего, по мнению специалиста, переждать морозы дома. Прогулки в такую погоду небезопасны и для взрослых, поэтому следует периодически отогреваться в помещении, сообщает РИА Новости.

Между тем в Москве и Московской области введен повышенный — оранжевый — уровень погодной опасности в связи с прогнозируемыми аномальными морозами. Как рассказали в Гидрометцентре, столбики термометров опустятся на семь-двенадцать градусов ниже климатической нормы декабря. Температура воздуха в столичном регионе, по прогнозам, опустится ниже двадцати градусов мороза.

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