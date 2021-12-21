ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Диетолог предложила бюджетную замену красной икре

10:03
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Цены на деликатес сильно выросли

Красная и другая рыбья икра является одним из наиболее частых гостей новогоднего стола россиян. Однако цены на этот деликатес сильно выросли. Чем заменить натуральную рыбью икру без ущерба для семейного бюджета и без вреда здоровью, рассказала диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
Эксперт научил выбирать красную икру

Эксперт отметила, что разные виды икры так или иначе схожи по составу. Лишь черная икра отличается от красной по некоторым позициям принципиально.

Это означает, что вместо подорожавшей лососевой икры вполне можно взять более дешевую — минтая или трески. В аналоге будет меньше витамина А и бета-каротина, но тем не менее белки, жиры, микроэлементы также будут присутствовать, рассказала Макиша.

Диетолог также подчеркнула абсолютную безопасность для здоровья имитированной икры из морских водорослей. Пользу в этом продукте дает только клетчатка и небольшое количество микроэлементов, по сравнению с настоящей икрой питательная ценность существенно проигрывает.

Однако это безопасный и низкокалорийный продукт, который можно использовать в своем питании, рассказала специалист АГН "Москва".

Ранее в Росрыболовстве рассказали, что за три квартала 2021 года производство икры лососей на 25% превысило емкость внутреннего рынка, а вылов лососевых на Дальнем Востоке превысил прошлогодние показатели на 20%. При этом появились данные Росстата: цена на красную икру в России достигла исторического максимума – 5 тысяч рублей за килограмм.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Красная икра
Красная икра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.