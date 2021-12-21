Диетолог предложила бюджетную замену красной икре

Цены на деликатес сильно выросли

Красная и другая рыбья икра является одним из наиболее частых гостей новогоднего стола россиян. Однако цены на этот деликатес сильно выросли. Чем заменить натуральную рыбью икру без ущерба для семейного бюджета и без вреда здоровью, рассказала диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Эксперт отметила, что разные виды икры так или иначе схожи по составу. Лишь черная икра отличается от красной по некоторым позициям принципиально.

Это означает, что вместо подорожавшей лососевой икры вполне можно взять более дешевую — минтая или трески. В аналоге будет меньше витамина А и бета-каротина, но тем не менее белки, жиры, микроэлементы также будут присутствовать, рассказала Макиша.

Диетолог также подчеркнула абсолютную безопасность для здоровья имитированной икры из морских водорослей. Пользу в этом продукте дает только клетчатка и небольшое количество микроэлементов, по сравнению с настоящей икрой питательная ценность существенно проигрывает.

Однако это безопасный и низкокалорийный продукт, который можно использовать в своем питании, рассказала специалист АГН "Москва".

Ранее в Росрыболовстве рассказали, что за три квартала 2021 года производство икры лососей на 25% превысило емкость внутреннего рынка, а вылов лососевых на Дальнем Востоке превысил прошлогодние показатели на 20%. При этом появились данные Росстата: цена на красную икру в России достигла исторического максимума – 5 тысяч рублей за килограмм.

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