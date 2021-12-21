Володин назвал главные вызовы 2022 года

Данные вызовы стоят не только перед Россией, но и перед всеми государствами мира

Пандемия коронавирусной инфекции и борьба с бедностью являются ключевыми вызовами предстоящего 2022 года. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что главным вызовом остается COVID-19, который "никуда не делся". Несмотря на это, необходимо думать о том, как в условиях пандемии продолжать жить, подчеркнул Володин.

Данный вызов стоит не только перед Россией, но и перед всеми государствами мира.

Во внутренней политике главным вызовом остается борьба с бедностью населения, которую "необходимо преодолеть", рассказал спикер Госдумы.

Что касается внешней политики нашего государства, по словам Володина, она достаточно эффективна, хотя вызовов на международном уровне достаточно. Задача властей в этом направлении — законодательно закрепить те решения, которые принимает глава государства, цитирует политика РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главным приоритетом в работе властей остается борьба с бедностью населения. Для повышения доходов граждан важно использовать все методы, подчеркнул глава государства. Это, в частности, адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми, новые рабочие места.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram