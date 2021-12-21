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Подлодка поразила "Калибром" удаленную на 1 тыс. километров цель

09:30
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Новейшая субмарина отстрелялась в Японском море

Крылатая ракета "Калибр" поразила цель, расположенную на расстоянии в 1 тысячу километров. Ракету запустили с новейшей дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский" в акватории Японского моря.

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"Новейшая дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели из подводного положения", - сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Береговая мишень находилась на тактическом поле Сюркум. В пресс-службе подчеркнули, что она была уничтожена в расчетное время, передает ТАСС.

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