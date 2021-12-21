В Москве из-за морозов температуру отопления подняли до максимума

Аномальные холода - в Центральной России

Начало астрономической зимы ознаменовалось сильными морозами в Центральной части страны и на Дальнем Востоке. В Якутии - почти 50 градусов ниже нуля. Школьников перевели на дистанционное обучение. Аномальные холода ударили в столичном регионе. В Москве температуру в системе отопления сегодня подняли до максимума.

Вторник - день зимнего солнцестояния. Начало астрономической зимы. С сегодняшнего дня Москва во власти полярного вторжения. Арктический циклон принёс в столицу январские морозы. Днём - минус 20, ночью до минус 27. И это рекорд для декабря - последние 40 лет такого мороза столица не видела. Департамент образования напомнил о действующих нормах - ученикам начальных классов разрешено не ходить в школу, если температура воздуха ниже минус 25. Врачи рекомендуют сократить время пребывания на улице, отказаться от занятий спортом на свежем воздухе.

Пик морозов в столичном регионе придётся на среду. Небольшой снег, гололедица сохранятся. В столице Чукотки Анадыре вторые сутки - сильный ветер с порывами до 43 метров в секунду. В Якутске - минус 48, школьников с 1 по 11 классы перевели на дистанционное обучение. И, несмотря на холод, в соцсетях появилось видео "зомби-пожаров" - так называют тление торфяников, которому не страшны ни снег, ни морозы. Очаги замечены в нескольких районах республики, и уже весной они могут стать причиной серьёзных лесных пожаров.

В Коми участились госпитализации пациентов с обморожениями и переохлаждением. Люди пытаются оказывать себе помощь в домашних условиях и делают только хуже.

"Самая частая ошибка - греть руки, ноги отмороженные в горячей воде. Это усугубляет поражение тканей", - рассказал заведующий приёмным отделением ГБУЗ РК "Городская больница Эжвинского района Сыктывкара Яков Воронцов.

Зачастую это заканчиваются ампутацией конечностей. С конца октября в регионе отрицательные температуры. И морозы крепчают с каждым днём. Снегопад стал предновогодним сюрпризом для крымчан. В горах - зимняя сказка. На вековых соснах - шапки снега. Высота снежного покрова на Ай-Петри - 4 сантиметра, на Ангарском перевале - все 9. Морозной и снежной будет вся неделя. До минус 9. В свои привычные климатические границы погода вернётся уже к выходным.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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