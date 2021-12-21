ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин присвоил звание Героя России разработчику "Циркона"

11:37
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Борис Обносов возглавляет корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"

Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград выдающимся гражданам нашей страны. Звание Героя России президент присвоил Борису Обносову - он возглавляет корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".
Минобороны показало видео пуска "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков"

Именно там была разработана гиперзвуковая ракета "Циркон". Высокой наградой президент отметил значительный вклад Обносова в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, отмечает "ТВ Центр".

За участие в развитии культуры Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени удостоен певец Александр Розенбаум. Актрисы Нина Гуляева и Марина Неёлова, а также актёр и режиссёр Всеволод Шиловский награждены орденами "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Владимир Путин подписывает документ
Владимир Путин подписывает документ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.