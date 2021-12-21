Путин присвоил звание Героя России разработчику "Циркона"

Борис Обносов возглавляет корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"

Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград выдающимся гражданам нашей страны. Звание Героя России президент присвоил Борису Обносову - он возглавляет корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Именно там была разработана гиперзвуковая ракета "Циркон". Высокой наградой президент отметил значительный вклад Обносова в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, отмечает "ТВ Центр".

За участие в развитии культуры Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени удостоен певец Александр Розенбаум. Актрисы Нина Гуляева и Марина Неёлова, а также актёр и режиссёр Всеволод Шиловский награждены орденами "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.

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