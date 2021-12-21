В США выстроились огромные очереди на вакцинацию из-за "омикрона"

Новый штамм испугал жителей

Минздрав включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Тем временем, всё больше стран вводят дополнительные ограничения из-за стремительного распространения штамма "омикрон". В Великобритании отменяют рождественские торжества. А в Германии закрывают ночные заведения.

Динамика пугающая. В США "омикрон" обнаружили уже в 45 из 50 штатов. Отменять рождественские торжества Белый дом не планирует. Но для 180 тысяч организаций и предприятий вводит обязательные требования.

"Министерство труда разрабатывает чрезвычайное правило, требующее, чтобы все работодатели, где заняты 100 или более сотрудников, обеспечили их вакцинацию или предъявление отрицательного теста хотя бы раз в неделю", - заявил президент США Джозеф Байден.

Байдену, кстати, и самому придется сдать тест. Диагноз "ковид" подтвержден у сотрудника Белого дома, с которым президент летел в одном самолете. В Нью-Йорке - огромные очереди на тестирование и прививки. Ажиотаж спровоцировало сообщение о том, что в США зарегистрирован первый летальный случай от "омикрона". Скончался 50-летний житель Техаса, который не был вакцинирован. Штамму-мутанту потребовалась всего неделя для того, чтобы стать доминирующим. "Омикрон" уже составляет три четверти от общего числа заболевших коронавирусом.

Из почти 92-х тысяч новых случаев в Великобритании у половины заболевших "омикрон" подтвержден лабораторно. Из-за "омикрона" королева Елизавета II отменила рождественский прием. Не будет в этом году праздничных фейерверков на набережной Темзы и торжеств на Трафальгарской площади. Но вирусологи настаивают - ограничения надо ужесточать. Как минимум, закрыть все бары и рестораны. На Даунинг-стрит намекнули - такие меры не исключены.

"Мы постоянно анализируем данные и, к сожалению, я должен сказать, что нам придется оставить за собой возможность предпринять дальнейшие действия для защиты населения, если того потребует ситуация", - сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Германия с 28 декабря вводит так называемый "легкий" локдаун. Он коснется и вацинированных и непривитых. В стране закроют дискотеки и клубы. А на новогодних вечеринках в одном помещении разрешат собираться максимум по 10 человек.

Ситуация в России, по данным ВОЗ, позволяет говорить о том, что заболеваемость ковидом выходит на плато. За сутки чуть больше 27 тысяч новых случаев. А вакцинацию от коронавируса Минздрав внес в перечень календарных прививок. Подросткам их будут делать добровольно и только с письменного согласия родителей.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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