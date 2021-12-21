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Депутаты Госдумы принимают участие в акции "Елка желаний"

11:47
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Они исполняют мечты детей

Госдума во вторник рассмотрит сразу несколько резонансных законопроектов - об отмене обязательного техосмотра, ужесточении наказаний для лихачей на дорогах и о пожизненном сроке для педофилов. Обсуждение инициатив начнется в ближайшее время.

Ну а начался рабочий день в парламенте с запуска акции "Ёлка желаний" - она уже проходит в разных регионах страны, а теперь к ней присоединились и законотворцы.

Каждый присутствующий снял шар с дерева, чтобы узнать, какую детскую мечту ему предстоит исполнить, и уже совсем скоро в жизни ребят произойдет новогоднее чудо. А лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов решил порадовать сразу трёх детей.

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