Депутаты Госдумы принимают участие в акции "Елка желаний"

Они исполняют мечты детей

Госдума во вторник рассмотрит сразу несколько резонансных законопроектов - об отмене обязательного техосмотра, ужесточении наказаний для лихачей на дорогах и о пожизненном сроке для педофилов. Обсуждение инициатив начнется в ближайшее время.

Ну а начался рабочий день в парламенте с запуска акции "Ёлка желаний" - она уже проходит в разных регионах страны, а теперь к ней присоединились и законотворцы.

Каждый присутствующий снял шар с дерева, чтобы узнать, какую детскую мечту ему предстоит исполнить, и уже совсем скоро в жизни ребят произойдет новогоднее чудо. А лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов решил порадовать сразу трёх детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram